У Києві розмалюють зупинки швидкісного трамваю

У Києві підземні пішохідні переходи зупинок лінії швидкісного трамваю прикрашають художнім розписом - «графіті».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, до відкриття швидкісної лінії після реконструкції художнім розписом розмалюють щонайменше 2 пішохідних переходи – на зупинках трамваю «Польова» та «Героїв Севастополя».

«Це експериментальний проект. Якщо така ідея сподобається киянам, таких «мальовничих» пішохідних переходів у Києві може стати більше», - зауважив заступник голови КМДА.

А.ГОЛУБЧЕНКО також підкреслив, що після реконструкції швидкісний трамвай буде абсолютно безпечним видом громадського транспорту, адже маршрут пройшов вже десятки планових випробувань.

«Я вже особисто проїхав весь маршрут. Трамвай курсує м’яко, безшумно і впевнено. Разом з тим, обкатка колій і досі триває. Згідно з вимогами, до початку експлуатації лінії коліями має проїхати 20 тис. тонн ваги - трамваїв, технічного транспорту тощо», - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що швидкісний трамвай у Києві вийде на маршрут 14 жовтня.