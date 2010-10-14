«Ельдорадо» відкрило в Україні три нові магазини

14 жовтня мережа магазинів побутової електроніки «Ельдорадо» відкрила три нові супермаркети в Дніпродзержинську, Павлограді та Чернівцях.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, інвестиції в проект перевищили 3 млн. дол. Планований період окупності – 3 роки.

У прес-службі відзначили, що другий магазин компанії в Чернівцях на вул. Червоноармійській займає близько 1,5 тис. кв. м.

У Дніпродзержинську новий супермаркет «Ельдорадо» розташований на проспекті Леніна. Загальна площа магазину складає більше 2,5 тис. кв. м.

Новий магазин в Павлограді знаходиться в торговому центрі «Гулівер». Загальна площа магазина складає близько 1,3 тис. кв. м.

У кожному новому супермаркеті представлений асортимент з більше 15 тис. найменувань товарів виробників: аудіо-, відео-, побутової, цифрової і комп`ютерної техніки, телефонів і аксесуарів.

Довідка УНІАН. В Україні перший магазин «Ельдорадо» відкрили в 1999 році в Києві. В даний час у 40 містах України працює 80 магазинів «Ельдорадо», зокрема 5 франчайзингових. Середня площа магазину складає 0,9-1,5 тис. кв. м. В українському представництві компанії «Ельдорадо» працює більше 2 000 співробітників.