Депутати захищають якість вітчизняної виноробної продукції

14:32, 02 листопада 2010
Права споживачів
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Ухвалили в першому читанні законопроект

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» щодо захисту якості вітчизняної виноробної продукції і посилення боротьби з її фальсифікацією.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 250 народних депутатів з 426, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років. Закуповуваний посадковий матеріал вітчизняного або закордонного походження, призначений для посадки виноградників, повинен проходити обов`язкову сертифікацію в Державної помолого-ампелографічної інспекції України. Дана норма не поширюється на посадковий матеріал, отриманий у власних розплідниках, розміщених у зоні посадки виноградників.

Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів. Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гибридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин і коньяків України допускається використовувати столові сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів.

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