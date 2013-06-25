У Миколаєві госпіталізовано 5 вихованців дитсадка дітей з підозрою на гастроентероколіт

Миколаїв. У Миколаєві в період із 22 по 24 червня до обласної дитячої інфекційної лікарні з підозрою на гастроентероколіт госпіталізовано п`ятеро дітей 2008-2010 років народження.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев, "стан здоров`я середньої тяжкості з позитивною динамікою, загрози життю немає".

Діти із симптомами гастроентероколіту доставлені до лікарні з дошкільного закладу Корабельного району Миколаєва.

Зараз діти перебувають під наглядом медичних працівників, проводиться лікування й дослідження згідно з протоколом.