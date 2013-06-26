Анонс на 27 червня

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- Відбудеться засідання НКРЕ, на якому, зокрема, розглянуть питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІН-ПАУЕР»; ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ РІВНЕ».

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- В Києві в НТУУ “КПІ” відбудеться церемонія відкриття "Центру чистої води". Центр чистої води – це лабораторія, створена Науково-виробничим підприємством "Технології природи" спільно з НТУУ “КПІ”". Мета його діяльності – сприяння забезпеченню чистою питною водою жителів України. У церемонії відкриття візьмуть участь ректор НТУУ "КПІ" академік НАН України Михайло Згуровський, представники міністерств і відомств, Київської міської і Солом’янської районної в місті державних адміністрацій, промислових підприємств, а також викладачі і студенти університету.

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- Віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул у Львові проведе виїзну Колегію Мінрегіону з питань енергозбереження, а також візьме участь у запуску нового вітчизняного трамваю та проведе засідання оргкомітету з підготовки заявки на проведення в Україні Зимової Олімпіади-2022.

