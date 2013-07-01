Турецькі компанії зацікавлені реалізовувати енергоефективні проекти в Україні

Турецькі компанії зацікавлені реалізовувати інфраструктурні проекти в Україні, зокрема в сфері енергозбереження.

Під час дев’ятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося в м. Анкара турецька сторона висловила зацікавленість в участі у проектах, які заплановані до реалізації на території України. Про це йдеться у Протоколі, підписаному за підсумками засідання Міжурядової українсько-турецької комісії Віце-прем’єр-міністром Турецької Республіки А. Бабаджаном та Віце-прем’єр-міністром України Ю. Бойко, повідомляється на сайті КМУ.

Українська сторона висловила готовність передати Турецькій стороні оновлену інформацію щодо проектів інфраструктури на території України, а також проектів нормативних актів щодо їх затвердження.

У протоколі зазначено, що учасники розглядають питання обміну інформацією щодо створення технопарків (Національний Проект «Технополіс» та його складова «Bionic Hill»), Національного проекту «Енергія природи» та його складової «Теплий дім» та Національного проекту «Індустріальні парки України».

Довідка УНІАН. Міжурядова українсько-турецька комісія з торговельно-економічного співробітництва була створена відповідно до Угоди про торговельно-економічну та технічну співпрацю від 4 травня 1992 року між Урядами України та Республіки Туреччина. Головним завданням міжурядової комісії є сприяння та підтримка розвитку партнерських відносин для зміцнення співпраці між регіонами України та Туреччини.

Турецьке міжнародне агентство співробітництва та розвитку (TIKA) має координуючі офіси в 20 країнах і працює в багатьох країнах Африки, Азії та Європі, надаючи допомогу країнам-партнерам у реалізації проектів.