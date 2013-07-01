Путін вважає екологічно варварськими методи видобування сланцевого газу

Питання видобування сланцевого газу для Росії не актуальне – Путін

Москва. Питання видобування сланцевого газу для Росії не актуальне, оскільки є «трильйони тонн запасів» природного газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на прес-конференції в Москві.

«Росія має достатньо можливостей і для розвитку сланцевого газу, і для видобування його у звичайний спосіб. Наша країна за запасами, напевно, перша у світі, ви це знаєте. У нас там трильйони тонн запасів. Ми забезпечимо і себе на довгострокову, тривалу перспективу, навіть з урахуванням зростання економіки, і всіх наших партнерів. Тому для нас сьогодні це просто не актуально. Якщо поліпшуватимуться технології, то ми для себе не виключаємо цієї можливості», - сказав Путін.

На його думку, США, якщо і вийдуть на світовий ринок зі сланцевим газом, то з дуже невеликим обсягом, який на глобальний ринок не вплине.

«Нас це не турбує. А якщо й турбує - тільки з міркувань захисту навколишнього середовища, тому що видобування сланцевого газу – це дуже варварський спосіб видобування мінеральних ресурсів. І сьогоднішні технології в європейських країнах, навіть в Росії, незважаючи на наші величезні простори, вважаю неприпустимими. Принаймні, за такими технологіями ця робота недопустима», - додав Президент РФ.