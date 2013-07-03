АТП просить ВР відхилити законопроект (№2353) про обмеження використання полімерної упаковки

Прийняття законопроекту про обмеження виробництва та використання полімерних пакетів (№2353) матимуть вкрай негативні наслідки не лише для пакувальної промисловості, але й призведуть до згортання виробництва товарів масового споживання і, як наслідок, створять дефіцит цих товарів й підвищення цін для кінцевих споживачів.

Так вважають фахівці Американської торгівельної палати, повідомляється в релізі АТП (законопроект "Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в Україні полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення" (№2353) наприкінці травня був рекомендований відповідним комітетом ВР для прийняття в першому читанні — ред.).

Експерти АТП вказують на неоднозначність ключових норм Законопроекту №2353 та відсутність чітких визначень основних понять документу. Так, стаття 1 законопроекту визначає пакувальний пакет як "вид споживчої м`якої упаковки, призначеної для наповнення товарами, а також для їх транспортування, зберігання і реалізації". Під заборону, таким чином, потрапляють не тільки разові пакети, але й споживча упаковка з полімерних і гнучких комбінованих матеріалів, що виготовляється в заводських умовах і в яку виробники пакують не лише харчові продукти (молоко і молочні продукти, соки, кондитерські вироби), але і ліки, медичні інструменти та стерилізоване приладдя (катетери, разові шприци, системи для внутрішньовенного введення), пральні порошки та інші товари побутової хімії, господарчі товари і товари для будівництва, тютюнову продукція і т.д. Крім того, оскільки поняття "упаковка тривалого розщеплення" законопроектом не визначено взагалі, незрозумілим є щодо яких саме видів упаковки запроваджується заборона.

Експерти Американської торгівельної палати зауважують, що Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ у своєму висновку також рекомендує відхилити законопроект через низку зауважень та його надто загальний декларативний характер. У висновку, зокрема, зазначається, що "категорична заборона використання полімерних пакетів у сферах торгівлі продовольчими товарами та підприємствами громадського харчування стане причиною виникнення цілої низки нових проблем, пов’язаних з необхідністю заміни пакувальних матеріалів".

У висновку ГНЕУ Апарату ВРУ також вказується, що заборона виробництва, використання, ввезення чи розповсюдження полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення не вирішує існуючої в Україні проблеми знешкодження та утилізації вже накопичених пакувальних матеріалів, оскільки ці питання залишаються поза увагою проекту Закону №2353. Крім того, змістовне наповнення проекту та його структура (відсутність основних завдань законодавства у відповідній сфері, принципів і напрямів державної політики, визначення низки суб`єктів правовідносин у зазначеній сфері, їх прав та обов`язків; термінологія) не узгоджена з базовим у цій сфері Законом України "Про відходи".

Виходячи з вищенаведеного, АТП закликає народних депутатів відкликати законопроект №2353 "Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в Україні полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення".

В АТП також відзначають, що положення законопроекту щодо заборони або впровадження зборів на ті чи інші види упаковки не відповідають загальноприйнятій практиці Європейського Союзу. Для покращення екологічної ситуації в країнах ЕС застосовується більш глобальний підхід, який включає добровільні домовленості між урядом та промисловістю. Ефективність такого підходу також залежить від обізнаності споживачів, яка забезпечується освітніми кампаніями та стимулюванням купувати, наприклад, пакети багаторазового використання.

Водночас, АТП підтримує законопроект "Про упаковку та відходи упаковки", розроблений Робочою групою при Міністерстві екології та природних ресурсів України, і який передбачає створення комплексної системи організації збирання та утилізації відходів упаковки як вторинної сировини, що забезпечить високий рівень екологічного захисту та зменшить негативний вплив на навколишнє середовище. Цей законопроект наразі погоджений відповідними міністерствами і відомствами.

Міжнародні інвестори, об`єднані Американської торгівельною палатою в Україні підтримують будь-які ініціативи, спрямовані на захист навколишнього середовища. Однак, будь-які законодавчі ініціативи у сфері обігу та переробки пакувальних відходів повинні бути прозорими, чіткими і, головне, виконуваними.

Експерти АТП наголошують, що створення добре організованої та ефективної системи управління відходами упаковки також дозволить забезпечити сталий розвиток економіки, де більша частина відходів переробляється і використовується в якості вторинної сировини й не несе негативних наслідків для навколишнього середовища.