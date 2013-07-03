Застереження в рекламі пропонують уніфікувати із основним текстом

Народний депутат пропонує уніфікувати застереження про особливості використання продукції в рекламі із основним рекламним текстом, зробивши їх зрозумілими і доступними для споживачів.

Відповідний законопроект “Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо вимог висвітлення обов`язкової інформації в рекламі) (2459а від 2 липня 2013, автор — О.Бригинець) зареєстровано у Верховній Раді.

Необхідність внесення таких змін зумовлена тим, що почасти інформація про обмеження у використанні товару, застереження для окремих груп споживачів, дані про ліцензії, в рекламному повідомленні публікується дуже дрібним шрифтом, або, у разі трансляції повідомлення, - озвучується на більшій швидкості. Все це ускладнює, а інколи робить неможливим, сприйняття інформації споживачем.

Зокрема, в Пояснювальній записці до проекту вказується, що зараз значна кількість реклами містить обов’язкову інформацію, але остання надається у формі, що не дозволяє прочитати, побачити, почути та зрозуміти її. Наприклад, у рекламі по радіо номер ліцензії фінансових установ оголошується у темпі, який швидший ніж сприймає людина, застереження щодо надмірного споживання алкоголю друкується видовженим вгору шрифтом, або додаткові умови акцій вказуються маленьким шрифтом у посиланнях та зносках, які не можливо прочитати. Як результат, вказана реклама несе в собі елементи недобросовісності, що може ввести споживачів реклами в оману, має ознаки замовчування та недостовірності. У результаті порушуються права споживачів реклами, законними способами обходять вимоги Закону України «Про рекламу».

Тому в законопроекті пропонується доповнити п.9 Закону “Про рекламу”, законодавчо закріпивши, що «формат, шрифт, розмір тексту, темп швидкості мовлення, гучність, голос та інші способи поширення посилань, зносок, застережень, пояснень та іншої обов’язкової інформації визначеної даним законом повинні відповідати формату основної частини рекламного повідомлення».

Автор законопроекту вважає, що запропоновані зміни та доповнення дозволять у повній мірі захистити права споживачів реклами на реальну, повноцінну та всебічну інформацію про товари, що рекламуються. Даний законопроект унеможливлює законні способи маніпуляції свідомістю споживачів реклами, відзначається в пояснювальній записці.

