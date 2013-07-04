Звернень пасажирів на гарячу лінію сайту Південної залізниці побільшало на 70%

Кількість звернень пасажирів на гарячу лінію сайту Південної залізниці у червні зросла більше ніж на 70%, повідомляє прес-служба.

У середині червня 2013 року керівництво Південної залізниці ініціювало активізацію діалогу з пасажирами і закликало громадян надсилати відгуки, зауваження і пропозиції щодо роботи залізничного транспорту. За півроку до керівництва підприємства на адресу гарячої лінії сайту надійшло 558 звернень громадян. Зокрема, у червні отримано 147 запитів, що на 77% більше за середньомісячний показник.

Найбільше пасажирів Південної магістралі хвилюють питання технічного і санітарного стану вагонів, оформлення проїзних документів, сервісного обслуговування, перевезення ручної поклажі, живих тварин та птахів тощо. Відповіді громадянам надають фахівці служб, відділів, структурних підрозділів підприємства, компетентних у питаннях, викладених у зверненні.

Крім того, стартував проект, в рамках якого пасажири можуть поставити питання щодо діяльності підприємства безпосередньо начальнику Південної залізниці Олександру Філатову. Звернення, зокрема, приймаються за електронними адресами прес-центру залізниці dp.pz.press@mail.ru.



Прес-служба залізниці нагадує, що висловити свої думки щодо рівня надання послуг з перевезення пасажирів та надати свої пропозиції щодо покращення умов перебування у поїздах формування Державного підприємства «Південна залізниця» пасажири можуть, заповнивши електронну форму, що знаходиться на офіційному сайті Південної магістралі.

