На Кам’янщині розпочали роботи з базового лісовпорядкування - вперше за 20 років

У Кам’янському лісгоспі почалися роботи з таксації лісових насаджень, повідомляється на сайті Черкаської ОДА (Кам’янській район розташований у південно-західній частині Черкаської області).

Проводять ці роботи фахівці Київської лісовпорядної експедиції, які нині працюють у п’яти лісництвах підприємства.

Як розповів директор Кам’янського лісгоспу Віталій Верес, так звану польову роботу, тобто обстеження лісових насаджень, планують завершити в жовтні. Попереду у таксаторів та лісівників - великий об’єм роботи, оскільки загальна площа земель лісового фонду, що підлягає базовому лісовпорядкуванню, складає близько 26,5 тис. га.

Після збору необхідної інформації восени проводитимуться камеральні роботи, тобто, здійснюватиметься обробка первісних даних та складання звітної документації.

За словами Віталія Вереса, останнє базове лісовпорядкування проводилось 20 років тому.

– Тож нині існує гостра потреба в оновленні базової документації та внесенні змін, що відбулися за досить тривалий період. Адже на основі таксаційних характеристик насаджень розробляються довгострокові плани подальшої роботи лісогосподарських підприємств, – підкреслює керівник лісгоспу.