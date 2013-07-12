На Чернігівщині у Ріпкинському районі горить торф'яник

Чернігів. У Чернігівській області горить торф`яник.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Так, поблизу смт Замглай Ріпкинського району 11 липня сталася пожежа торфу на площі 2,2 га. За попередніми висновками, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Зараз гасіння пожежі триває. Загрози населеним пунктам та лісовим масивам немає.

Довідка УНІАН. В Україні торф`яники займають площу більше 10 000 км². Більше половини з них розташовані на Поліссі на півночі країни, де вони займають близько 6,4% території.

Торфові (ґрунтові або підземні) пожежі виникають частіше наприкінці літа, як продовження низових або верхових лісових пожеж. Торфові пожежі можуть виникати незалежно від лісових: у районах торфорозробок і торф`яних боліт. Горіння проникає у більш глибокі шари торфу і цьому сприяє наявність у ґрунті коріння.

Вогню на поверхні ґрунту при підземних пожежах немає, лише інколи він пробивається з-під землі, але скоро зникає, виділяється тільки дим, який стелиться. На такі пожежі не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди. Вони можуть тягнутися місяцями і в дощ, і в сніг.

Торф містить до 25% бітумів. Під час пожежі вони зосереджуються біля поверхні, що горить, і при її охолодженні водою цементують частинки вугілля. Як наслідок, виникає водонепроникний шар, під яким залишається тління, що можливе при невисокому вмісті кисню в повітрі. Це явище утруднює гасіння торфових пожеж, оскільки вода не може проникнути до осередку пожежі.

Небезпека торфових пожеж у тому, що в процесі горіння утворюються порожнини (часто з жаром) у вигорілому торфі, в які можуть провалюватися люди, тварини і техніка.