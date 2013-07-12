У ВР пропонують провести слухання "Про стан поводження з відходами"

Народний депутат, голова Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірина Сех пропонує провести 23 жовтня 2013 року парламентські слухання на тему: "Про стан поводження з відходами в Україні". Відповдіний проект постанови (2561а від 8 липня 2013) зареєстрований у Верховній Раді.

Організацію та методичне забезпечення слухань пропонується доручити Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. До участі у слуханнях пропонується запросити для участі в парламентських слуханнях членів Уряду України, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів господарювання, профільних міжнародних організацій, спеціалістів наукових установ.

Метою проведення парламентських слухань "Про стан поводження з відходами в Україні" має стати розроблення рекомендацій щодо найшвидшого розв’язання проблеми поводження з відходами в Україні, розроблення концептуальних засад механізму створення відповідних організаційних, нормативно-правових та економічних умов для розвитку ринкових відносин в сфері збору, заготівлі і промислового використання відходів як вторинних ресурсів, запровадження в Україні світового досвіду у цій сфері.

Як відзначається у Пояснювальній записці до постанови, ситуація із утилізацією відходів в Україні не поліпшується, через відсутність ефективних економічних механізмів залучення відходів у господарський обіг та відсутність сприяння розвитку підприємницької діяльності.

Досі не створено дієвої системи державного регулювання поводження з відходами. Значна частина відходів, які могли б бути використані як вторинні матеріальні чи енергетичні ресурси, втрачається.

У Пояснювальній записці також вказується, що в Україні протягом останніх років відсутній базовий програмний документ у сфері поводження з відходами. Так, досі проект загальнодержавної програми поводження з відходами не подано у встановленому порядку до Верховної Ради України, що значно зменшує ефективність реалізації державної політики у цій сфері.

На думку депутата, відсутність ефективної системи роздільного збирання твердих побутових відходів та дієвих економічних механізмів стимулювання заготівлі відходів як вторинної сировини призводить до втрати значних матеріальних ресурсів в умовах зростаючого антропогенного навантаження на довкілля. Практично не вирішується проблема будівництва сміттєпереробних комплексів, що призводить до поглиблення кризової ситуації у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Існуюча система збирання та заготівлі відходів як вторинної сировини не сприяє економічній заінтересованості суб’єктів господарювання у їх переробці та не в змозі забезпечити вторинною сировиною наявні потужності з переробки окремих видів відходів. Концептуальні засади і практика застосування законодавства у сфері поводження з відходами базуються на реалізації принципу платності розміщення відходів, а не на стимулюванні залучення відходів у господарський обіг. Не впроваджуються механізми розвитку ринкових відносин у сфері збирання, заготівлі та промислового використання відходів у якості вторинних матеріальних й енергетичних ресурсів.

Залишається невирішеною проблема використання накопичень відходів видобувної гірничо-металургійної та переробної промисловості як значного додаткового ресурсно-мінерального потенціалу держави. Законодавча неврегульованість питання надання накопиченням відходів статусу техногенних родовищ та встановлення права власності на них гальмують їх освоєння, унеможливлюють залучення в господарський обіг як вторинних матеріальних ресурсів з одночасним забезпеченням приведення цих об’єктів в екологічно-безпечний стан.

Невідповідність фінансових надходжень рівню ризиків, пов’язаних з відходами та їх накопиченням, вимагає удосконалення системи фінансового забезпечення сфери поводження з відходами. Це зумовлює необхідність розроблення та впровадження механізму акумуляції коштів, розширення бази оподаткування за утворення відходів унаслідок використання застарілих технологій, та підвищення ставок екологічного податку за розміщення відходів.

Національне законодавство не забезпечує комплексного регулювання питань віднесення відходів до категорії небезпечних та розроблення на їх основі переліків відходів за категоріями небезпечності, з урахуванням класифікатора відходів, гармонізованого з європейськими стандартами. Неефективність і невідповідність чинних нормативно-правових актів сучасним вимогам зумовлює також необхідність встановлення вимог і правил поводження з відходами за категоріями небезпечності та розроблення і затвердження методології оцінки ризиків для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

Довідка УНІАН. На сьогодні Верховна Рада не працює. Друга сесія Верховної Ради сьомого скликання була закрита 5 липня, наступна, третя сесія розпочнеться у вівторок, 3 вересня. Тобто питання про затвердження постанови про стан поводження з відходами буде винесено на розгляд парламентарів вже восени.

