До Інкерману увійдуть нові населені пункти

Межі міста Інкерман найближчим часом можуть розширитися. Планується, що до його складу будуть включені населені пункти Цукрова Голівка і Штурмове. З подібною ініціативою на апаратній нараді в держадміністрації виступив секретар Інкерманського міськради Андрій Виноградов, повідомляється на сайті Севастопольської міської державної адміністрації.

Наразі Цукрова Голівка і Штурмове взагалі не мають певного статусу. Жителі цих населених пунктів, а на сьогоднішній день тут проживає в цілому не менше 3000 чоловік, так чи інакше використовують інфраструктуру Інкермана.

Андрій Виноградов констатував: «Ці населені пункти фактично інтегровані з нашим містом. Їх обслуговує наше Инкерманське відділення міліції. Міське ремонтно-експлуатаційне підприємство Житлосервіс № 14 надає житлово-комунальні послуги жителям цих адміністративних одиниць ».

Конкурс, на якому визначається єдиний перевізник, який займається вивезенням сміття з території Цукрової Голівки і Штурмового, визначається виконкомом Інкерманського міської ради - відповідні повноваження були передані цьому органу самоврядування Балаклавською районною радою.

Всі жителі зазначених населених пунктів приписані до лікарні №6, розташованої на території Інкермана.

Тобто, зазначається в повідомленні, зміни носитимуть суто формальний характер. Процедура включення Цукрової Голівки та Штурмового до складу Інкермана теж є особливо ​​складною. Тут буде достатньо злагодженої роботи двох міських рад, відповідно, Інкерманського та Севастопольського.

Андрій Виноградов повідомив: «Нами зроблені деякі напрацювання, отримана юридична оцінка нашого проекту. Є деякі невідповідності, зокрема, визначаючи межі, ми «залізли» на територію Дослідного лісомисливського господарства, але вони будуть усунені в найкоротші терміни. Якщо говорити про механізм реалізації нашого задуму, то Севастопольською міською Радою повинен бути розроблений проект землевідведення, уточнені межі міста Інкерман і прийнято відповідне рішення на пленарному засіданні ».

Голова СМДА Володимир Яцуба ідею про розширення меж Інкермана схвалив. «Структурно я повністю з вами згоден. Складайте цю модель, я її підтримаю. Ще важливий питання, пов`язане з Інкерманом, це - бюджет. Подивіться, з чого він складається, підшукайте додаткові джерела. Які інвестиційні проекти зможуть змінити ситуацію? Сьогодні Інкерман - мертве місто. Промисловість не розвивається, транспортна галузь працює "з божою допомогою", туризм теж у загоні. У цьому є і моя вина. Давайте разом вирішувати, як перетворити Інкерман. Мені здається, що ставку потрібно робити саме на рекреацію», - уклав Володимир Яцуба.