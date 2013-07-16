На Вінниччині цукрові буряки перероблятимуть у біопаливо

Забезпечити потреби Вінниччини у дешевих видах твердого біопалива – вирішення такого завдання передбачено програмою «Біоенергетичні культури», яку втілюють у життя науковці Уладово-Люлинецької дослідної селекційної станції Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків на Вінниччині. Про це розповів під час урочистостей з нагоди 125-ї річниці станції її директор Анатолій Борівський, повідомляється на сайті КМУ.

«Йдеться про отримання саме дешевого біопалива з одиниці площі, – наголосив науковець. – У цьому й суть нашого експерименту з біоенергетичними культурами – здешевити такі види рослин і запропонувати їх тим, хто використовує новий вид палива. Солодкі корені дають не тільки цукор. Уже напрацьовано технологію виробництва біопалива з буряків. У країнах об’єднаної Європи не мають можливості широко розгорнути вирощування коренів, бо не вистачає площ. Нам долею відведена роль лідера в галузі буряківництва».

Крім насіння цукрових буряків, гороху, багаторічних трав, яких за час роботи станції виведено понад 150 сортів, розпочато дослідження біоенергетичних культур – цукрового сорго, суданки, салексу та деяких інших.

Довідка УНІАН. Цукрова галузь в Україні - це одна з найстаріших і найважливіших галузей харчової промисловості.

Найбільші площі посіву цукрових буряків спостерігаються у наступних областях (за даними на 2010 р.): Вінницький – 76,4 тис.га, Полтавський – 72,6 тис.га, Тернопільський – 61,2 тис.га, Хмельницькій – 50,1 тис.га.

Приміром, у 2013 році Вінниччина планує виробити 393 тисячі тонн цукру.

Основними споживачами цукру в Україні виступають населення та виробники кондитерських виробів (їх питома вага становить понад 70%), виробники лікеро-горілчаної продукції та молочних консервів (5% по кожному), виноробні підприємства і виробники хлібобулочних виробів, виробники пива (3,5% по кожному), виробники безалкогольної продукції та соусів й майонезу (2,3% по кожному), виробники соків (2,2%), виробники кисломолочної продукції та морозива (1,9%) та інші (менше 1%).