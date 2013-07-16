У Криму закрили дитячий табір, де були виявлені порушення організації відпочинку

Сімферополь. Прокуратура Алушти закрила приватний дитячий табір "Ель-Кунеш" в селі Сонячногірське, виявивши там порушення організації відпочинку дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, на момент перевірки минулого тижня в таборі перебувало 85 дітей із Росії.

"Табір закрито, небезпечні продукти знищено, а дітей вивезено", - запевняють в прес-службі.

За її даними, відпочивальників годували продуктами невідомого походження. Їжа готувалася і зберігалася з порушенням правил. Крім того, за курортним закладом не закріплено пляж, діти приймали сонячні ванни на загальному пляжі. Вони також були позбавлені необхідної меддопомоги.

Кримінальне провадження проводиться за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням).