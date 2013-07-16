У Донецьку з території колишньої шахти четверту добу вивозять тонни рідких небезпечних хімічних відходів

Донецьк. У Донецьку з території колишньої шахти № 20 у селищі Темрюк вже чотири доби вивозять тонни рідких небезпечних хімічних відходів.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецької облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в Донецькій області спільно з територіальним міліцейським підрозділом виїхали на територію колишньої шахти, і встановили, що біля шлакового відвалу шахти є два озера з темно-коричневою рідиною і різким запахом гнилі. Із забрудненої ділянки були відібрані проби ґрунту і проведені лабораторні дослідження. Виявилося, що рідина є небезпечною.

Екологи та представники місцевих органів влади провели спільну з ТОВ «Біохім Груп» нараду, на якій прийняли рішення вивезти ці небезпечні рідкі відходи на спеціальний полігон.

За словами начальника Державної екологічної інспекції в Донецькій області Віталія Вишневського, з минулої суботи (з 13 липня), тобто, четверту добу екологи разом з фахівцями санітарно-епідеміологічної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також підприємства «Біохім Груп» вивозили хімічні відходи з шахти № 20. Дана утилізована речовина зберігатиметься на полігоні промислових відходів комунального підприємства «Біосфера Донецька».

В даний час роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають. З місця забруднення вже вивезено майже 300 тонн відходів, йдеться в повідомленні.