Янукович замінив заступника голови Державного агентства лісових ресурсів

"Новачок" - з Київлісу

Президент України Віктор Янукович призначив Віталія Атаманчука заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

До призначення Атаманчука, з січня 2011 року, посаду заступника голови Держлісагентства обіймав Ігор Шишов, якого Президент звільнив іншим своїм указом.

Довідка УНАІН. В.Атаманчук, зокрема, працював заступником начальника Київського обласного управління ісового та мисливського господарства.

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