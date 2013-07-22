Мінекономрозвитку активізувало розробку стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими

У 2013 році в Україні планується розробити 226 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

На це у рамках Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом», ЄС виділив 11 млн. 207 тис. гривень.

Про це розповів Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов під час зустрічі представників Уряду з членами Європейської Бізнес Асоціації.

Програма «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» розпочалася ще у 2003 році, але особливо процес активізувався в останні роки у зв’язку із підготовкою України до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

«Є план підготовки технічних регламентів. Пріоритетні напрямки у сфері гармонізації технічного регулювання найрізноманітніші. У зв’язку з тим, що планується підписання договору про Асоціацію України з ЄС, нам, зрозуміла річ, необхідно семимильними кроками приймати стандарти, гармонізовані з європейськими. Сьогодні 7 тис. 68 стандартів вже приведені у відповідність чи до європейських, чи до міжнародних», - сказав Міністр.

Наприклад, до Мінекономрозвитку звернулися представники Комітету побутової електроніки Європейської Бізнес Асоціації з переліком стандартів, які, на їх думку, треба прийняти у першу чергу. Як зазначив Міністр Ігор Прасолов, з 38 пунктів цього документу 21 вже прийнято, 6 включені у план для прийняття у цьому році, а решта знаходяться на обговоренні.

Нагадаємо також, що на сьогодні в Україні ухвалено 42 технічних регламенти, що розроблені на основі європейських директив, з них впроваджено 29.