На "Стиролі" аварія - стався викид аміаку. Є загиблі

На горлівському хімзаводі "Стирол" сьогодні сталася аварія - викид аміаку. За попередніми даними, п’ятеро людей загинуло, шестеро - постраждало.

"У ході капітального ремонту заводу №1 концерну «Стирол» (Донецька обл.), що входить до холдингу Ostchem, який об`єднує підприємства азотної хімії Group DF, стався викид газу аміаку. Аварія вже ліквідована, але є постраждалі", повідомили УНІАН у прес-службі Ostchem.

"6 серпня у ПАТ "Концерн Стирол" виникла нештатна ситуація: о 14.30 під час капітального ремонту заводу №1 стався викид газу аміаку. Аварійно-рятувальна служба концерну упродовж 20 хвилин повністю ліквідувала поломку, яка стала причиною викиду, проте на підприємстві є постраждалі. Спеціально створена комісія приступила до з`ясування причин займання. Будь-які загрози для населення відсутні", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, за попередніми даними 5 людей загинуло, 5 постраждали.На місці події знаходиться спеціальна техніка та особовий склад Горлівського підпорядкованого підрозділу Головного управління ДСНС України у Донецькій області та представники СЕС.

В Донецькій міськраді уточнили, що наразі від аварії постраждало 11 людей - 5 загинуло й 6 уражені.

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Концерн «Стирол» заснований у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється. Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати. У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, що підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – «Рівнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» у Таджикистані і «Нітроферт» в Естонії.

Довідка УНІАН. Аміак є однією з найпоширеніших і небезпечних речовин, що використовуються в промисловості і побуті. Належить до подразнюючих речовин, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру, слизові оболонки.

Аміак використовується у промислових побутових холодильниках на м’ясокомбінатах, молокозаводах, овочевих базах, тобто там, де є необхідність в охолодженій продукції. При малих концентраціях він діє на людину збуджуючи, при великих — може призвести до інвалідності. Найкращі методи захисту в даних випадках — це застосування ізолюючого протигазу, респіратора, захисного костюма типу Л-1, гумових чобіт, рукавичок.

За фізіологічною дією на організм відноситься до групи речовин задушливої ​​і нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний набряк легенів і важке ураження нервової системи.

Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки очей та органів дихання, а також шкірні покриви. Пари аміаку викликають рясне сльозотеча, біль в очах, хімічний опік кон`юнктиви і рогівки, втрату зору, напади кашлю, почервоніння і свербіння шкіри. При контакті зрідженого аміаку і його розчинів з шкірою виникає печіння, можливий хімічний опік з пухирями, виразками. Крім того, скраплений аміак при випаровуванні поглинає тепло, і при стиканні зі шкірою виникає обмороження різного ступеня. Запах аміаку відчувається при концентрації 37 мг/м.

Гранично допустима концентрація у повітрі робочої зони виробничого приміщення становить 20 мг/м, тобто, якщо відчувається запах аміаку, то працювати без засобів захисту вже небезпечно. Суттєве подразнення зіва проявляється при вмісті аміаку в повітрі 280 мг/м , очей - 490 мг/м . При дії в дуже високих концентраціях аміак викликає ураження шкіри - бульозний дерматит. Токсичний набряк легенів розвивається при дії аміаку протягом години з концентрацією 1,5 г/м . Короткочасний вплив аміаку в концентрації 3,5 г / м і більше швидко призводить до розвитку загальнотоксичних ефектів.

Гранично допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі населених пунктів дорівнює: середньодобова 0,04 мг / м , максимальна разова 0,2 мг / м .

В медицині 10% розчин аміаку (більш відомий як нашатирний спирт), застосовується при непритомних станах (для порушення дихання), для стимуляції блювоти, а також зовнішньо - невралгії, міозити, укуси комах, обробка рук хірурга. При неправильному застосуванні може викликати опіки стравоходу та шлунка (у разі прийому нерозведеного розчину), рефлекторну зупинку дихання (при вдиханні у високій концентрації).

Виробники аміаку в Україні: Концерн "Стирол"; Одескький припортовий завод; Сєвєродонецьке об’єднання "Азот"; Черкаський " Азот"; "Дніпроазот"; "Рівнеазот".