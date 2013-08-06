Жителі Горлівки кажуть, що в повітрі пахне аміаком

У Горлівці Донецької області, де сьогодні на заводі "Стирол" стався викид аміаку, відчувається запах аміаку, мешканці залишають вулиці та закривають вікна. Натомість жодних публічних оголошень про наявність або відсутність небезпеки від місцевої влади поки немає. Про це УНІАН по телефону розповів житель міста.

«Люди дзвонять один одному по мобільниках і переказують про аварію. Усі намагаються покинути вулиці, зачиняють вікна і двері – неприємний запах є. Людей на вулицях міста мало, але жодних оголошень ні по радіо, ні по телебаченню не було», - розповів горлівчанин (в Горлівці проживає 258 879 осіб - ред).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, о 14:20 під час проведення ремонтних робіт на концерні «Стірол» у м. Горлівка стався викид аміаку. За попередніми даними Головного управління ДСНС України у Донецькій області, внаслідок аварії 5 людей загинуло, 9 постраждали.

Мер Горлівки Євген Клеп після аварії на підприємстві концерну «Стирол» доручив фахівцям сектору екології заміряти викиди шкідливих речовин в атмосферу. “За інформацією управління цивільного захисту населення, загрози для життя і здоров`я жителів міста аварійна ситуація не несе”, повідомляється на сайті міськради.

Довідка УНІАН. Аміак є однією з найпоширеніших і небезпечних речовин, що використовуються в промисловості і побуті. Належить до подразнюючих речовин, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру, слизові оболонки.

При малих концентраціях аміак діє на людину збуджуючи, при великих — може призвести до інвалідності. Найкращі методи захисту — це застосування ізолюючого протигазу, респіратора, захисного костюма типу Л-1, гумових чобіт, рукавичок.

За фізіологічною дією на організм відноситься до групи речовин задушливої ​​і нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний набряк легенів і важке ураження нервової системи.

Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки очей та органів дихання, а також шкірні покриви. Пари аміаку викликають рясну сльозотечу, біль в очах, хімічний опік кон`юнктиви і рогівки, втрату зору, напади кашлю, почервоніння і свербіння шкіри. Запах аміаку відчувається при концентрації 37 мг/м. Суттєве подразнення зіва проявляється при вмісті аміаку в повітрі 280 мг/м, очей - 490 мг/м . При дії в дуже високих концентраціях аміак викликає ураження шкіри - бульозний дерматит. Токсичний набряк легенів розвивається при дії аміаку протягом години з концентрацією 1,5 г/м. Короткочасний вплив аміаку в концентрації 3,5 г/м і більше швидко призводить до розвитку загальнотоксичних ефектів.

Гранично допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі населених пунктів дорівнює: середньодобова 0,04 мг/м , максимальна разова 0,2 мг/м.