Сан-епідеміологічна служба Горлівки: перевищення гранично допустимої концентрації аміаку не виявлено

Санітарно-епідеміологічна служба Горлівки: перевищення гранично допустимої концентрації аміаку не виявлено, повідомляється на сайті Горлівської міськради.

Після аварії на концерні «Стирол» санітарно-епідеміологічною службою міста Горлівка відібрані проби атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (800 і 1000 метрів від джерела викиду).

Як повідомив головний державний лікар Горлівської міської санітарно-епідеміологічної служби Віктор Ляпін, у пробах перевищення гранично допустимої концентрації аміаку не виявлено.

Водночас, як повідомляв УНІАН, мешканці міста заявляють про наявність в повітрі запаху аміаку (в Горлівці проживає 258 879 осіб - ред).

Довідка УНІАН. Аміак є однією з найпоширеніших і небезпечних речовин, що використовуються в промисловості і побуті. Належить до подразнюючих речовин, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру, слизові оболонки.

Аміак використовується у промислових побутових холодильниках на м’ясокомбінатах, молокозаводах, овочевих базах, тобто там, де є необхідність в охолодженій продукції. При малих концентраціях він діє на людину збуджуючи, при великих — може призвести до інвалідності. Найкращі методи захисту в даних випадках — це застосування ізолюючого протигазу, респіратора, захисного костюма типу Л-1, гумових чобіт, рукавичок.

За фізіологічною дією на організм відноситься до групи речовин задушливої ​​і нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний набряк легенів і важке ураження нервової системи.

Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки очей та органів дихання, а також шкірні покриви. Пари аміаку викликають рясне сльозотеча, біль в очах, хімічний опік кон`юнктиви і рогівки, втрату зору, напади кашлю, почервоніння і свербіння шкіри. При контакті зрідженого аміаку і його розчинів з шкірою виникає печіння, можливий хімічний опік з пухирями, виразками. Крім того, скраплений аміак при випаровуванні поглинає тепло, і при стиканні зі шкірою виникає обмороження різного ступеня. Запах аміаку відчувається при концентрації 37 мг/м.

Гранично допустима концентрація у повітрі робочої зони виробничого приміщення становить 20 мг/м, тобто, якщо відчувається запах аміаку, то працювати без засобів захисту вже небезпечно. Суттєве подразнення зіва проявляється при вмісті аміаку в повітрі 280 мг/м , очей - 490 мг/м . При дії в дуже високих концентраціях аміак викликає ураження шкіри - бульозний дерматит. Токсичний набряк легенів розвивається при дії аміаку протягом години з концентрацією 1,5 г/м . Короткочасний вплив аміаку в концентрації 3,5 г / м і більше швидко призводить до розвитку загальнотоксичних ефектів.

Гранично допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі населених пунктів дорівнює: середньодобова 0,04 мг / м , максимальна разова 0,2 мг / м .

В медицині 10% розчин аміаку (більш відомий як нашатирний спирт), застосовується при непритомних станах (для порушення дихання), для стимуляції блювоти, а також зовнішньо - невралгії, міозити, укуси комах, обробка рук хірурга. При неправильному застосуванні може викликати опіки стравоходу та шлунка (у разі прийому нерозведеного розчину), рефлекторну зупинку дихання (при вдиханні у високій концентрації).