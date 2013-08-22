На Старокостянтинівщині діятиме 4 малі ГЕС

В Старокостянтинівському районі (Хмельницька область) реалізовується ряд проектів щодо посилення енергетичної незалежності. Загалом в районі діятиме 4 малих ГЕС, які вироблятимуть понад 8 млн кВт/год в рік.

Про це повідомив перший заступник голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Микола Вовколуп, інформує сайт РДА.

Зокрема, ТОВ «РесурсЕкоЕнерго» розпочато реалізацію проекту по відновленню роботи 3 малих ГЕС на річці Случ – с. Старий Остропіль, с. Самчики та с. Губин, які в середньому вироблятимуть на рік близько 2 млн. кВт/год в рік кожна. Цей проект здійснюватиметься в рамках програми технічної допомоги PSOM «Підтримки країн Центральної та Східної Європи при переході на ринково-орієнтовану економіку» і передбачає за рахунок міжнародної технічної допомоги отримання консультацій, придбання обладнання та відновлення роботоспроможності малих ГЕС. Також на даний час проводяться ремонтно-відновлювальні роботи гідротехнічних споруд в с.Губин.

Крім того, задля зменшення споживання природного газу, облдержадміністрація та ТОВ «Укртепло» 18 червня 2012 року підписали меморандум «Про співробітництво у сфері переоснащення газових котелень об’єктів бюджетної та соціальної інфраструктури на обладнання, що працює на місцевих видах палива». На виконання цього меморандуму з керівництвом ТОВ «Укртепло» досягнуто домовленості щодо реалізації інвестиційних проектів з впровадження на котельнях Староостропільського НВО та центральної районної лікарні твердопаливних котлів, які працюють на місцевих видах палива. Ці інвестиційні проекти будуть реалізовуватись за рахунок коштів інвесторів.

Надано пропозиції щодо виділення з обласного бюджету субвенції на встановлення твердопаливних котлів для обігріву Ладигівського НВК, Остропільського МНВК та Лажівської ЗОШ, на що передбачено відповідне співфінансування і з районного бюджету.

У найближчі два роки Україна у 10 разів збільшить потужність електростанцій, які використовують енергію сонця, вітру і води малих річок. Таким чином буде покращено екологію, зменшиться залежність від імпортних енергоносіїв і посилиться енергобезпека, резюмується в релізі.