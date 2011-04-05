На Луганщині за хабар в оренду було передано частину залізничної колії

У Луганській області затримано директора філії виробничого об’єднання, який вимагав та отримав 18 тис. грн. хабара від представника товариства з обмеженою відповідальністю за укладання договору оренди частини залізничної колії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.