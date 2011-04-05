Депутати посилили закон про заборону азартних ігор

Київ. 5 квітня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом дається нове визначення понять «гральний бізнес» та «азартна гра».

Відповідно до законопроекту, гральний бізнес – діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Визначено, що азартна гра – це будь-яка гра, обов’язковою умовою участі у якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу робити ставки у будь-якій формі та можливість отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

Відповідно до законопроекту, міліція зобов’язана звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.