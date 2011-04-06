Затримано жінку, яка намагалася вивезти у сексуальне рабство дівчат
09:56, 06 квітня 2011Кримінал
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Порушено справу
Харків. 6 квітня. УНІАН.У селищі Козачій Лопані Дергачівського району Харківської області на пункті пропуску “Козача Лопань” через Державний кордон України в результаті реалізації оперативної інформації в поїзді сполученням Бердянськ – Москва затримано жительку міста Бердянська, яка намагалася вивезти до Російської Федерації, з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації, жительок згаданого міста 1981, 1985 р.н., (обидві без постійного місця роботи).
Про це УНІАН повідомили у відділу звязків з громадськістю МВС України.
Як зазначається, порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
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