Затримано чоловіка, який сьогодні скоїв напад на «обмінник»

Міліція затримала чоловіка, який сьогодні вранці в центрі Києва скоїв розбійний напад на пункт обміну валют із застосуванням гранати.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

Як розповіли в міліції, о 09.22 по лінії «102» надійшло повідомлення про цей злочин на вулиці Шота Руставелі, 17. Наразі встановлено, що невідомий чоловік у камуфляжній формі, масці, з предметом, схожим на автомат, увірвався до обмінного пункту, в якому проводився ремонт.

У момент нападу в приміщенні знаходилися чоловік і жінка, від яких нападник почав вимагати гроші, яких, до речі, в обміннику не було. «Зрозумівши, що грошей він не отримає, нападник кинув гранату, яка не розірвалася, і втік на автомобілі Деу-Ланос, зачепивши при цьому два автомобілі, які були припарковані неподалік обмінника», - сказали в столичній міліції, додавши, що внаслідок зіткнення з автомобілями у легковика нападника відірвався бампер.

О 09.35 за наказом начальника київської міліції в місті було введено план «Перехоплення», і через деякий час автомобіль нападника було знайдено у Печерському районі на вулиці Федорова. У салоні транспортного засобу міліціонери виявили автомат, який направили на експертизу. А приблизно об 11.00 підозрюваного було затримано в Дніпровському районі Києва на проспекті Миру.

Попередньо встановлено, що 37-річний чоловік раніше не судимий, одружений, має доньку. Наразі його доставлено до Печерського райуправління Києва для проведення слідчих дій.