У Харкові в хабарництві викрито полковника ЗСУ

У Харкові в хабарництві викрито полковника Збройних сил України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, військовослужбовець вимагав 32 тис. грн. за надання переваги у придбані нежитлового приміщення, розташованого у військовому містечку, загальною площею 600 кв. метрів.

Процедура передачі хабара проходила на одній з вулиць Харкова в автомобілі «Мазда», який належить 43-річному полковнику. Військовий отримав гроші від непрацюючого жителя Харкова 1979 року народження.