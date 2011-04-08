Киянин організував на Рівненщині злочинне угрупування

У Рівненській області викрито учасників злочинного угрупування, які скоїли 32 економічні злочини «відмивши» у такий спосіб 78 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Рівненській області.

Як було встановлено, чотири фіктивні фірми були створені жителем Києва, всього ж до злочинного угрупування входило 11 осіб.

Зловмисники для прикриття незаконної діяльності із конвертації безготівкових коштів у готівку, за вказаною у реєстрації юридичною адресою не знаходились, а печатки та документи використовували для проведення безтоварних операцій.

Господарську діяльність з фіктивними фірмами здійснювали 130 підприємств у Рівненській та Київській області.

Проти учасників злочинної групи прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як зазначається у повідомленні, фігурантів справи, ймовірно, очікує позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років.

На майно накладено арешт на 5 млн. 850 тис. грн.