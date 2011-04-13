Справу про Opel Combo передано до суду

Київ. 13 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура України скерувала до апеляційного суду м. Києва кримінальну справу щодо розмитнення 1000 автомобілів марки "Opel Combo".

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Генпрокуратура 12 квітня затвердила обвинувальний висновок та направила до апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням двох працівників Київської регіональної митниці за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством установлено, що зазначені службові особи у 2009 році, допустивши службову недбалість, неправомірно провели митне оформлення 1000 типових автомобілів марки "Opel Combo Adaptеd 1,4 Twinport" як спеціалізованих та адаптованих для надання медичної допомоги.

Насправді транспортні засоби відрізнялися від звичайних лише наявністю двох стандартних коробок для медичного обладнання, килимками та логотипами, нанесеними на кузові з інформацією про надання медичної допомоги.

Вказані дії призвели до того, що до державного бюджету не було донараховано митні платежі на понад 9 млн грн, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

До обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.