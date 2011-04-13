Потяг смертельно травмував школяра

Львів. 13 квітня. УНІАН. Вчора потяг Київ-Чернівці збив на смерть дев’ятикласника, який переходив колію у недозволеному місці. Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, машиніст потяга застосував звуковий сигнал та термінове гальмування, однак школяр не відреагував на сигнали і потрапив під потяг.

Потерпілий, житель с. Волощино Перемишлянського району, від отриманих травм загинув.

Обставини інциденту з’ясовуються.

Окрім цього, за минулу добу Львівська залізниця зафіксувала ще два випадки, що могли призвести до трагічних наслідків. Зокрема на Волині машиніст електропоїзда сполученням Здолбунів-Ковель застосував термінове гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд попереджено, невідомий з місця події втік.

Крім того, до лінвідділу на станції Рівне надійшло телефонне повідомлення про те, що у виїмці земляного полотна колії №35 лежить людина. На місце події направлено слідчо-оперативну групу, якою було виявлено 65-річну мешканку Рівного з очевидними ознаками психічного розладу здоров’я. Жінку госпіталізовано до стаціонару Рівненського обласного центру психічного здоров’я населення.