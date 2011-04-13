На Тернопільщині вандали пошкодили 80 могил
Тернопіль. 13 квітня. УНІАН. Правоохоронці Кременецького райвідділу внутрішніх справ Тернопільської області затримали групу викрадачів металу. На місцевому кладовищі вони розібрали та здали на металобрухт понад 80 конструкцій огорожі.
Про це УНІАН повідомили в відділі зв’язків із громадськістю УМВСУ у Тернопільській області.
22-річний мешканець райцентру проживав неподалік місцевого кладовища. На підмогу покликав свого 20-річного приятеля, а згодом й іншого товариша, який допомагав перевозити метал на своєму авто.
Проти зловмисників порушено кримінальні справи. Міліціонери підозрюють у крадіжках огорожі ще декількох кременеччан.
Правоохоронці з’ясовують їх причетність до викрадення металу з пам’ятників на могилах.