У Херсонській області скоротилася кількість ув‘язнених

Херсон. 13 квітня. УНІАН. В Херсонській області в І кварталі поточного року кількість ув’язнених в пенітенціарних закладах скоротилася на 6%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління Держдепартаменту з питань виконання покарань в Херсонській області загалом в установах області та слідчому ізоляторі нараховувалось із числа засуджених (ув’язнених) 5357 тис. осіб, з яких 896 утримуються в слідчому ізоляторі.

За І квартал 2011 року втеч засуджених із кримінально – виконавчих установ закритого типу не допущено.

В той же час, незважаючи на зниження загальної чисельності засуджених, що тримаються в установах виконання покарань, відбувається зростання питомої ваги осіб, які засуджені за тяжкі злочини (умисні вбивства, умисні тяжкі тілесні ушкодження, розбій, грабіж). Зокрема, з числа засуджених за умисні вбивства перебувають 700 осіб (зростання на 11), за умисні тяжкі тілесні ушкодження, розбій, грабіж 1082 осіб (20%).

Станом на 1 квітня поточного року загальний некомплект посад складає 201 одиниця (бюджетних - 174, виробничих – 27), що складає 9,6 % від загальної кількості посад.

В Херсонській області знаходяться 6 пенітенціарних закладів(колоній).