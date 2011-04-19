У Харкові відбудеться IV Міжнародна конференція "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб"

Організована за ініціативи Служби безпеки України, Національного університету «Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого», Національного інституту стратегічних досліджень, Женевського центру демократичного контролю над збройними силами, Офісу зв’язку НАТО в Україні та Організації безпеки та співробітництва в Європі.

Візьмуть участь керівництво Служби безпеки України, представники РНБО України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України, Держприкордонслужби України, Національного інституту стратегічних досліджень, народні депутати України, представники посольств іноземних держав та партнерських спецслужб, міжнародні експерти, науковці, представники правозахисних та громадських організацій.

