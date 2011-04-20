У Луцьку кредитна спілка, не маючи ліцензії, брала гроші у вкладників

Луцьк. 20 квітня. УНІАН. У Луцьку кредитна спілка, не маючи ліцензії, продовжувала брати гроші у вкладників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, прокуратурою м. Луцька Волинської області порушено кримінальну справу за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами кредитної спілки «Кредит-Плюс» за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в період з квітня 2007 по 31 грудня 2010, після зупинення дії ліцензії на провадження діяльності із залучення вкладів (внесків) членів кредитної спілки, КС «Кредит-Плюс» здійснено залучення на депозитні рахунки вкладів членів спілки на загальну суму 889 445 грн.

Службові особи спілки шляхом не оприбуткування готівки в касі спілки заволоділи коштами вкладників, які надходили як депозитні та додаткові пайові внески, на загальну суму 413 024 грн.

Слідство у справі триває.