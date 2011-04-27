Житель Житомира «замінував» медичний центр

Київ. 27 квітня. УНІАН. У Житомирі 26 квітня до міліції зателефонував 47-річний безробітний місцевий житель і повідомив, що у центрі дотоксикаційної допомоги центральної міської лікарні закладено вибухівку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисник заявив, що якщо працівники цього центру впродовж 34 годин не повернуть йому гроші, які нібито відібрали напередодні, то він підірве медичний заклад.

На час проведення перевірки із приміщення було евакуйовано 14 осіб.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Правопорушника затримано.

