На Волині заступник міського голови скоїв наїзд на велосипедиста
16:13, 28 квітня 2011Кримінал
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Травмовано жінку з дитиною
Луцьк. 28 квітня. УНІАН. На Волині чиновник автомобілем збив матір з дитиною, які їхали велосипедом.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН з поінформованих джерел, за кермом автівки перебував заступник міського голови Рожищенської міської ради.
Повідомлення про ДТП у райвідділ міліції в с. Кременець, Рожищенського району надійшло вчора, 27 квітня, близько дев'ятої години вечора.
Згідно з інформацією, внаслідок зіткнення жінка отримала забій лівої гомілки, дитина - струс головного мозку. Обох госпіталізовано в Рожищенську районну лікарню. Автомобіль вилучено.
Триває слідство.
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