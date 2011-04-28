На Волині заступник міського голови скоїв наїзд на велосипедиста

Луцьк. 28 квітня. УНІАН. На Волині чиновник автомобілем збив матір з дитиною, які їхали велосипедом.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з поінформованих джерел, за кермом автівки перебував заступник міського голови Рожищенської міської ради.

Повідомлення про ДТП у райвідділ міліції в с. Кременець, Рожищенського району надійшло вчора, 27 квітня, близько дев'ятої години вечора.

Згідно з інформацією, внаслідок зіткнення жінка отримала забій лівої гомілки, дитина - струс головного мозку. Обох госпіталізовано в Рожищенську районну лікарню. Автомобіль вилучено.

Триває слідство.