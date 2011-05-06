У Харкові посадовець «заробив» на бурульках 2 млн. грн.

Харків. 6 травня. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до суду кримінальну справу за фактом розтрати понад 2 млн. грн. державних коштів на оббивання взимку у Харкові бурульок, яке насправді не проводилося.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на першого заступника прокурора області Олександра Кирилюка, обвинувачення висунуто начальнику комунального ремонтно-будівельного підприємства з ремонту житлового фонду Комінтернівського району Харкова за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що цей чиновник, зловживаючи службовим становищем, 1 грудня 2009 року виготовив та підписав договір підряду з одним із товариств з обмеженою відповідальністю щодо виконання останнім робіт з видалення бурульок та обледеніння на дахах житлових будинків у Харкові, достовірно знаючи, що вказані роботи мають виконувати працівники підприємства, яке він очолює, за рахунок виділених для цього бюджетних коштів.

У подальшому посадовець, достовірно знаючи про те, що це ТОВ не виконувало робіт з видалення бурульок та обледеніння на дахах будинків, підписав завідомо неправдиві акти виконаних робіт, на підставі чого товариство одержало на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти на загальну суму 2 млн. 170 тис. грн. Саме на таку суму державним інтересам спричинено матеріальні збитки.

Стосовно обвинуваченого було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.