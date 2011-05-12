У Донецькій області біля ліцею торгували наркотиками

Донецьк. 12 травня. УНІАН. У Донецькій області співробітниками міліції міста Сніжне затримано 36-річного місцевого жителя, який торгував наркотиками в районі міського загальноосвітнього ліцею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сніжнянського міськвідділу міліції, під час проведення двох оперативних закупівель з подальшим обшуком житла у підозрюваного було виявлено близько 10 грамів небезпечного наркотичного засобу – розчину опію в сухому залишку.

Затриманий, раніше судимий за крадіжку майна, за фактом збуту наркотиків свою провину повністю визнав. Тим паче, що під час обшуку у нього було вилучено достатню кількість речових доказів, які підтверджують причетність до незаконного збуту наркотиків, зокрема й автомобіль, на якому він збував «товар».

Щодо зловмисника порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України – «незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів».

Наркоторгівця затримано і він перебуває під арештом.