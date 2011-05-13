Клюєв радить підприємцям «стукати» вголос на корупціонерів

Київ. 13 травня. УНІАН. Кабінет міністрів України закликає представників малого і середнього бізнесу повідомляти про факти вимагання з боку співробітників правоохоронних органів на урядову «гарячу» телефонну лінію і телефон довіри Міністерства внутрішніх справ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи результати взаємодії уряду з представниками малого і середнього бізнесу.

За його словами, на підставі численних скарг підприємців він доручив МВС звернути особливу увагу на проблему корумпованості працівників підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю. Зокрема, це стосується проведення міліційних перевірок господарської діяльності підприємців, які торгують на ринках, сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що, можливо, треба буде обмежити число таких перевірок.

«Міністерство внутрішніх справ має звернути на скарги підприємців про побори з боку названих підрозділів особливу увагу, і проводити ретельні перевірки цих скарг», - сказав А.КЛЮЄВ.

За словами першого віце-прем`єра, МВС також доручено розповсюдити на всіх ринках країни інформацію про можливість для підприємців повідомляти про незаконні дії працівників правоохоронних органів.

«Я також попросив представників Ради підприємців при Кабміні, а також урядового уповноваженого з питань дерегулювання організувати інформування представників малого і середнього бізнесу про всі можливості доводити до відома уряду інформацію про факти вимагання з боку працівників правоохоронних органів. Ми чітко розуміємо, що неможливо за один день змінити всю країну і позбутися корупції, але треба працювати над цим щодня, крок за кроком. І я закликаю представників бізнесу працювати над цим разом», - підкреслив А.КЛЮЄВ.