Міліція затримала п’ятьох учасників акції «День гніву» в Києві

Київ. 14 травня. УНІАН. Сьогодні, під час проведення акції протесту у Києві працівниками міліції було доставлено до Печерського райвідділу міліції міста Києва 5 осіб для складання адміністративного протоколу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, причина затримання - невиконання постанови суду, а також хуліганські дії та непокора законним вимогам працівників міліції.

На цей час по даним фактам проводиться перевірка.

Нагадаємо, що 13 травня Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив деяким громадським організаціям проводити мітинги, встановлювати тимчасові будівлі та малі архітектурні форми.

