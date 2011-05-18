На Тернопільщині інспектор МНС складав фіктивні протоколи

Тернопіль. 18 травня. УНІАН. На Тернопільщині до 5 років позбавлення волі засудили старшого інспектора служби цивільного захисту Бережанського райвідділу Міністерства надзвичайних ситуацій за складання фіктивних протоколів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Бережанського району Олег БУРИК, відповідне рішення прийняв Бережанський районний суд. Окрім цього підсудного позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням розпорядчо-владних функцій та функцій представника держави в правоохоронних органах та органах державної влади та управління строком на 3 роки. Від відбування покарання особу звільнено з іспитовим строком на 1,5 роки.

За даними О.БУРИКА, старший інспектор відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Бережанського РВУ МНС України, перебуваючи у званні старший лейтенант служби цивільного захисту в період із серпня 2009 року по травень 2010 року, склав 5 завідомо неправдивих протоколів та постанов про адміністративні правопорушення. Робив це для забезпечення статистичних планів та штучного нарощування показників у роботі. Насправді мешканці району до адміністративної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки не притягувались, про складення адмінпротоколів щодо них нічого не знали та не підписували зазначених документів.

Крім цього впродовж лютого-квітня 2010 року старший інспектор умисно, з корисливих мотивів, при проведенні перевірок додержання вимог пожежної безпеки пропонував підприємцям, якими допущено порушення законодавства про пожежну безпеку, сплатити поряд з адміністративним штрафом ще й кошти до обласного благодійного фонду «Сприяння пожежній охороні».

Щодо нього було порушено кримінальну справу за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.