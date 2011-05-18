10 подарованих автомобілів МВС передасть дітям. Фото

Київ. 18 травня. УНІАН. 10 новеньких автомобілів, подарованих працівникам карного розшуку МВС України, будуть передані дитячим інтернатам і навчальним закладам, де вчаться діти загиблих працівників міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, ці автомобілі – подарунок від підприємця Джамала Алояна, чий брат Шабаб у жовтні 2009 року був убитий найманцем у приміщенні власного торгівельного центру. Разом із ним загинули двоє бійців спецпідрозділу «Титан», які здійснювали охорону підприємця.

За словами бізнесмена, він дарує ці автомобілі працівникам Департаменту карного розшуку від імені своєї родини на знак вдячності та вічної пам’яті про тих працівників міліції, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок.

«Ми працюємо не за подарунки, а на совість, – зазначив начальник Департаменту карного розшуку МВС України генерал-майор міліції Олександр Ляшко. – Працівниками карного розшуку було пророблено величезну роботу для того, аби знайти та затримати замовників злочину та причетних до нього осіб, а також вирішити питання про їхню екстрадицію з однієї із сусідніх держав до України».

Однак оперативники, не дивлячись на недостатню кількість службового автотранспорту, вирішили відмовитися від щедрого подарунку. За рішенням керівництва Міністерства усі 10 подарованих автомобілів передадуть дитячим інтернатам і навчальним закладам, де вчаться діти загиблих працівників міліції.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС України генерал-майор Олександр Гіда, доля двох з десяти авто вже відома. Напередодні відзначення Міжнародного дня захисту дітей один з легковиків поїде до Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, ще один – до Радомишльської загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що на Житомирщині, над яким Міністерство внутрішніх справ України здійснює шефство. Місце призначення решти автомобілів буде визначене найближчим часом.