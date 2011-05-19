На Луганщині посадовці школи-інтернату розкрадали вугілля

Луганськ. 19 травня. УНІАН. У Луганській області посадовці обласної загальноосвітньої школи-інтернату впродовж останніх трьох років розкрадали вугілля, яке призначалося для опалення інтернату.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в області прокуратурою міста Антрацита порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) відносно службових осіб Щотівської обласної загальноосвітньої школи-інтернату.

Вони впродовж останніх трьох років розкрадали вугілля, яке призначалося для опалення зазначеного інтернату, чим завдали збитки державі на загальну суму близько 110 тис. гривень.