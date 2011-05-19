Проти брата екс-директора «Калинки» порушено справу

Чернівці. 19 травня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ. Він зазначив, що підозрюваний - є братом колишнього гендиректора ринку Івана РИНЖУКА, якого у квітні було затримано під час спецоперації в центрі Чернівців за підозрою в отриманні хабара на суму 250 тисяч доларів.

Слідством встановлено, що згідно з посадовими обов’язками в підпорядкуванні затриманого начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» перебували контролери ринку, які отримували від власників транспортних засобів оплату за паркування автомобілів на паркувальних майданчиках. І саме цей начальник відділу здійснював контроль за їх фінансовою (касовою) дисципліною.

За словами П.КОВАЛЯ, з метою розкрадання коштів, отриманих за паркування транспортних засобів, «використовуючи своє службове становище посадовець примушував контролерів передавати ці кошти йому особисто, а не здавати до каси ринку». Отримані таким чином кошти – привласнював. Всього начальник відділу внутрішнього контролю внаслідок зловживання своїм службовим становищем привласнив понад 500 тис. грн.

17 травня 2011 року в порядку статті 115 КПК України посадовця було затримано і нині готується подання до суду щодо його арешту. Досудове слідство триває.