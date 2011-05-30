На Луганщині в ДТП загинув міліціонер

Луганськ. 30 травня. УНІАН. У Міловському районі Луганської області, у ніч на 30 травня цього року в ДТП загинув працівник міліції. Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків з громадськістю УМВС України в Луганській області.

Встановлено, що водій автомобіля «Део-Нексіа», 33-річний працівник Міловського РВ УМВС України в Луганській області, старший лейтенант міліції, не впоравшись з керуванням, з’їхав на узбіччя та скоїв зіткнення з деревом.

На момент скоєння ДТП працівники міліції знаходився поза службою.

Внаслідок ДТП водій та два пасажири, мешканці Міловського району, віком 31 та 29 років, загинули на місці події.

Наразі за цим фактом триває перевірка.