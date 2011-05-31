Завтра суд розпочне розгляд позову Литвина до Мельниченка

Київ. 31 травня. УНІАН. Завтра, 1 червня, об 11.00 у Васильківському міськрайонному суді Київської області (Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 8) розпочнеться розгляд справи за позовом голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до колишнього майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, повідомляється на його сайті.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО планує бути присутнім на завтрашньому засіданні.

Адвокати екс-майора вимагатимуть від В.ЛИТВИНА, щоб він також прибув на судове засідання.

Окрім того, захисники вимагатимуть від суду заборонити В.ЛИТВИНУ залишати територію України.

До участі у засіданні суду запрошуються представники ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня поточного року голова Верховної Ради В.ЛИТВИН повторно звернувся до суду з позовом до М.МЕЛЬНИЧЕНКА про захист честі, гідності і відшкодування моральної шкоди.

Подібний позов В.ЛИТВИНА вже було задоволено Деснянським районним судом Києва 17 січня 2006 року. Тоді М.МЕЛЬНИЧЕНКА зобов`язали спростувати свої заяви про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і вибачитись за завдану моральну шкоду.

У позові, поданому до цього ж суду 1 березня цього року, В.ЛИТВИН констатує, що судове рішення п`ятирічної давнини так і не було виконане, а ”МЕЛЬНИЧЕНКО М.І. продовжує поширювати недостовірну інформацію про ЛИТВИНА В.М.”.

Спікер просить суд визнати інформацію, висловлену М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ стосовно нього, неправдивою і такою, що ганьбить його честь і гідність, зобов`язати екс-майора спростувати її на прес-конференції, публічно вибачитися і виплатити йому 1 грн. компенсації за моральну шкоду.