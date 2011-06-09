У Києві затримано групу продавців амфетаміну

Київ. 9 червня. УНІАН. Працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Солом'янського райуправління внутрішніх справ столиці затримали групу осіб, які займалися розповсюдженням амфетаміну в Києві.

Про це повідомила УНІАН помічник начальника Солом‘янського райуправління внутрішніх справ м. Києва Ірина Біба.

Як було встановлено, учасники групи оптом купували на Західній Україні психотропну речовину і привозили до столиці, де її можна було збувати у 10 разів дорожче.

Працівники ВБНОН вилучили 600 г амфетаміну на суму близько 90 тисяч гривень.

Слідчим відділом порушено кримінальну справу за статтею 307 КК України: «Збут наркотичних речовин».