На Львівщині пограбували суддю Апеляційного суду

Львівська область. 10 червня. УНІАН. На Львівщині невідомі пограбували суддю Апеляційного суду Львівської області заволодівши наявними в будинку грошима та ювелірними виробами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сьогодні вночі, до будинку судді, який знаходиться в одному із Пустомитівського району, увірвалося четверо невідомих, які застосовуючи фізичне насилля до жінки-судді, її сина та батька, що знаходилися в помешканні, заволоділи їх майном та зникли з місця події.

За даними джерела, грабіжники заволоділи грошима в сумі понад 5 тис. доларів США, 2 тис. грн., золотими виробами та мисливським нарізним карабіном.