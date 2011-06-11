На Житомирщині пенсіонери катували школярів

Житомир. 11 червня. УНІАН. На Житомирщині прокуратура порушила кримінальну справу за фактом катування неповнолітніх.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

«Учора, 9 червня, прокуратурою Черняхівського району порушено кримінальну справу стосовно двох громадян за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 ст. 127 (Катування), та частиною 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, у зв’язку з незаконним позбавленням волі, катуванням і заподіянням умисних легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров’я малолітніх – учениці п’ятого класу і її брата, учня 6 класу», - йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби.

Як повідомила УНІАН прокурор Черняхівського району Марина ТАРАСЮК, вже встановлено, що в одному із сіл району вранці 8 червня двоє місцевих жителів-пенсіонерів умисно заподіяли неповнолітнім легкі тілесні ушкодження, що спричинило розлад здоров’я дітей.

У дітей діагностували закриті черепно-мозкові травми, численні забої обличчя й тіла.

«Дорослі чоловіки, підозрюючи дітей у крадіжці грошей, поголили хлопчику і дівчинці голови, потім надягли на неповнолітнього наручні браслети, а дівчинці зв’язали руки і зачинили обох у підвальному приміщенні будинку, де незаконно їх утримували», - розповіла М.ТАРАСЮК.

Близько 12.00 того ж дня чоловіки витягнули з підвалу хлопчика і продовжили катування: вони били дитину і піднімали за браслети вгору, завдаючи сильного фізичного болю. Дівчинку в цей час продовжували утримувати в підвалі.

Односельчани, які прийшли на дитячі крики і побачили побитого хлопчика, визволили обох дітей і доставили їх у Черняхівську районну лікарню, де постраждалі зараз перебувають на лікуванні.